Юная гимнастка из Кыргызстана А.Бадыкеева заняла золото на турнире в Казахстане

8-летняя воспитанница школы «Ак Барс» Асема Бадыкеева заняла первое место на турнире по художественной гимнастике в Казахстане. Об этом агентству «Кабар» рассказала сестра юной спортсменки Аида Бадыкеева.

По ее словам, с 7 по 9 апреля в городе Алматы прошел VII открытый турнир «Менсулу» по художественной гимнастике.

В своей возрастной категории «2009» в группе «А» Асема Бадыкеева заняла первое место.

«Мы очень рады победе нашей сестренки, которая действительно много занимается и отдает себя художественной гимнастике. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов, тренера и родителей», — поделилась Аида Бадыкеева.

Также сестра гимнастки отметила, что помимо Асемы на турнире выступили и другие гимнастки из Кыргызстана, которые также достигли хороших результатов.

Кабар