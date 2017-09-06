Юный шахматист из Кыргызстана завоевал бронзу на чемпионате Западной Азии в Шри-Ланке

Юный спортсмен из Кыргызстана Султай Чынгыз завоевал бронзовую медаль чемпионата Западной Азии по шахматам. Об этом сообщил президент федерации по шахматам КР Милан Турпанов.

Чемпионат проходит с 4 по 11 сентября в Шри-Ланке.

5 сентября в рамках чемпионата завершился турнир по рапиду, состоящий из 7 туров. В результате Султай Чынгыз с 5 очками занял 3 место и стал обладателем бронзовой медали чемпионата.

Золото в рапиде завоевал шахматист из Шри-Ланки, серебро досталось спортсмену из Бангладеш.

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