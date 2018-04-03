7-летняя Айжан Съездбекова — чемпионка Азии по шахматам

Айжан Съездбекова завоевала золото на молодежном чемпионате Азии по шахматам, который проходит с 31 марта по 10 апреля в Чиангмайе (Тайланд).

В соревнованиях участвуют спортсмены до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет.

1 апреля проводился чемпионат по рапиду, шахматисты сыграли 7 туров.

Как сообщает chess-results.com, Айжан Съездбекова выступала в возрастной категории до 8 лет, она одержала 6 побед и лишь во втором туре уступила сопернице из Вьетнама.

С 6 очками Айжан Съездбекова заняла 1 место в своей возрастной категории и стала чемпионкой Азии по рапиду.

Серебро чемпионата завоевала спортсменка из Ирана, бронза — у шахматистки из Монголии. Они также заработали на турнире по 6 очков, но уступили кыргызстанке по дополнительным показателям.

Sport АКИpress