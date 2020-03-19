«По ее словам, до этого кыргызстанцы, проживающие в Измире, чтобыID-карту Кыргызстана можно подделать за 1 час на Казанском вокзале в Москве, — ассоциация «Замандаш»
«Как рассказал член ассоциации Руслан Эшимов, бывают случаи в России,Ассоциация «Замандаш»: «Мы – вне политики!»
Ассоциация «Международный конгресс кыргызстанцев и соотечественников «Замандаш» строго придерживается принципаАссоциация «Замандаш» просит президента включить в Совет по связям с соотечественниками больше представителей диаспор
Ассоциация «Замандаш» обратилась к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову с просьбой
Сто пятьдесят граждан Кыргызстана не могут вернуться на Родину.
Сто пятьдесят граждан Кыргызстана остались на границе Российской Федерации и Казахстана на автомабильно- пропускном пункте «Сагарчин». Сообщил, представитель кыргызской диаспорыПодробнее
Соотечественники смогут пользоваться в КР правовыми преференциями
19 ноября состоялась видеоконференция с соотечественниками за рубежом для обсуждения инициативы «Мекен — карт». Об этом сообщает уполномоченный по вопросамПодробнее
Соотечественник из Москвы построил спортивную площадку в Узгенском районе
Шамуратов Джолдошали , проживающий 44 года в Москве построил спортивную площадку в Узгенском районе, селе Дум- Булак, около школы №Подробнее
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане
Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщили в академии данного вида спорта КР. СостязанияПодробнее
В Москве прошел “Вечер кыргызской культуры”
“Вечер кыргызской культуры”, посвященный “Дню народного единства России”. Манасчы, заслуженные артисты и вокалисты показали московской публике богатую культуру кыргызского народа,Подробнее
Во Франции введут квоты на трудовую иммиграцию
Франция введет квоты на трудовую иммиграцию. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказала министр труда Мюрьель Пенико в эфире BFM-TV. По словам политика,Подробнее
V международная научно-практическая конференция «Воспитание в современном мире: новые контексты-новые решения»
29 октября 2019 года Почетный консул Кыргызской Республики на ДФО Мырзабаев Кадырбек Соорбекович принял участие и выступил с речью вПодробнее
Как кыргызстанцам лучше адаптироваться в РФ
Кыргызстанским мигрантам рассказывают, как лучше всего адаптироваться в российских реалиях. В агентстве «Кабар» прошел телемост «Свердловская область – Кыргызстан: вопросыПодробнее
«Замандаш» Ассоциациясы Тюмень облусунда жайгашкан кыргыз диаспорасынын 10-жылдыгына катышты
«Замандаш» Ассоцияциясынын негиздөөчүсү Бусурманкулов Кадырбек Окумбекович жана төрагасы Айдаров Абдирасул Россия Федерациясынын Тюмень облусуна жана Екатеринбург шаарына болгон иш сапарынын алкагындаПодробнее
Кыргызские дипломаты в РФ помогут студентам-соотечественникам
Гостями посольства КР в РФ стали кыргызстанцы-первокурсники ряда ведущих вузов, расположенных в Москве. Среди этих высших учебных заведений – МосковскийПодробнее
В России кыргызстанку задержали за взятку дорожному инспектору
Уголовное дело по факту дачи взятки возбуждено в отношении гражданки Кыргызстана в Курганской области Российской федерации. Как сообщили в региональномПодробнее
Два кыргызстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии
Спортсмены из Кыргызстана выступают на чемпионате Азии по боксу среди юношей 2019 в ОАЭ. Об этом сообщает Азиатская конфедерация бокса.Подробнее
Главные новости
Сто пятьдесят граждан Кыргызстана остались на границе Российской Федерации и Казахстана на автомабильно- пропускном пункте «Сагарчин». Сообщил, представитель кыргызской диаспоры
Аналитика
О планируемом соглашении, по которому при расчете пенсий в странах ЕАЭС будет учитываться трудовой стаж на территории любой из стран
Сотрудничество
В Доме культуры г. Челябинск 24 марта 2019 года состоялся фестиваль народного творчества «Навруз-2019», организованный Администрацией города Челябинск и Ассамблеей