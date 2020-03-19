В турецком городе Измир основали кыргызскую диаспору (фото)

«По ее словам, до этого кыргызстанцы, проживающие в Измире, чтобы

 В турецком городе Измир основали кыргызскую диаспору (фото) ID-карту Кыргызстана можно подделать за 1 час на Казанском вокзале в Москве, — ассоциация «Замандаш»

«Как рассказал член ассоциации Руслан Эшимов, бывают случаи в России,

 ID-карту Кыргызстана можно подделать за 1 час на Казанском вокзале в Москве, — ассоциация «Замандаш» Ассоциация «Замандаш»: «Мы – вне политики!»

Ассоциация «Международный конгресс кыргызстанцев и соотечественников «Замандаш» строго придерживается принципа

 Ассоциация «Замандаш»: «Мы – вне политики!» Ассоциация «Замандаш» просит президента включить в Совет по связям с соотечественниками больше представителей диаспор

Ассоциация «Замандаш» обратилась к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову с просьбой

 Ассоциация «Замандаш» просит президента включить в Совет по связям с соотечественниками больше представителей диаспор

Последние новости

Сто пятьдесят граждан Кыргызстана не могут вернуться на Родину.
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Сто пятьдесят граждан Кыргызстана не могут вернуться на Родину.

Сто пятьдесят граждан Кыргызстана  остались на границе  Российской Федерации и Казахстана на автомабильно- пропускном пункте «Сагарчин». Сообщил,  представитель кыргызской диаспоры

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Соотечественники смогут пользоваться в КР правовыми преференциями
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Соотечественники смогут пользоваться в КР правовыми преференциями

19 ноября состоялась видеоконференция с соотечественниками за рубежом для обсуждения инициативы «Мекен — карт». Об этом сообщает уполномоченный по вопросам

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Соотечественник из Москвы построил спортивную площадку в Узгенском районе
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Соотечественник из Москвы построил спортивную площадку в Узгенском районе

Шамуратов Джолдошали , проживающий 44 года  в Москве  построил спортивную площадку в  Узгенском районе, селе Дум- Булак, около школы №

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Таэквондисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане
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Таэквондисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщили в академии данного вида спорта КР. Состязания

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В Москве прошел “Вечер кыргызской культуры”
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В Москве прошел “Вечер кыргызской культуры”

“Вечер кыргызской культуры”, посвященный “Дню народного единства России”. Манасчы, заслуженные артисты и вокалисты показали московской публике богатую культуру кыргызского народа,

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Во Франции введут квоты на трудовую иммиграцию
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Во Франции введут квоты на трудовую иммиграцию

Франция введет квоты на трудовую иммиграцию. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказала министр труда Мюрьель Пенико в эфире BFM-TV. По словам политика,

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V международная научно-практическая конференция «Воспитание в современном мире: новые контексты-новые решения»
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V международная научно-практическая конференция «Воспитание в современном мире: новые контексты-новые решения»

29  октября 2019 года Почетный консул Кыргызской Республики на ДФО Мырзабаев Кадырбек Соорбекович принял участие и выступил с речью в

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Как кыргызстанцам лучше адаптироваться в РФ
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Как кыргызстанцам лучше адаптироваться в РФ

Кыргызстанским мигрантам рассказывают, как лучше всего адаптироваться в российских реалиях. В агентстве «Кабар» прошел телемост «Свердловская область – Кыргызстан: вопросы

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«Замандаш» Ассоциациясы Тюмень облусунда жайгашкан кыргыз диаспорасынын 10-жылдыгына катышты
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«Замандаш» Ассоциациясы Тюмень облусунда жайгашкан кыргыз диаспорасынын 10-жылдыгына катышты

«Замандаш» Ассоцияциясынын негиздөөчүсү Бусурманкулов Кадырбек Окумбекович жана төрагасы Айдаров Абдирасул Россия Федерациясынын Тюмень облусуна жана Екатеринбург шаарына болгон иш сапарынын алкагында

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Кыргызские дипломаты в РФ помогут студентам-соотечественникам
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Кыргызские дипломаты в РФ помогут студентам-соотечественникам

Гостями посольства КР в РФ стали кыргызстанцы-первокурсники ряда ведущих вузов, расположенных в Москве. Среди этих высших учебных заведений – Московский

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В России кыргызстанку задержали за взятку дорожному инспектору
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В России кыргызстанку задержали за взятку дорожному инспектору

Уголовное дело по факту дачи взятки возбуждено в отношении гражданки Кыргызстана в Курганской области Российской федерации. Как сообщили в региональном

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Два кыргызстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии
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Два кыргызстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии

 Спортсмены из Кыргызстана выступают на чемпионате Азии по боксу среди юношей 2019 в ОАЭ. Об этом сообщает Азиатская конфедерация бокса.

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Главные новости

Сто пятьдесят граждан Кыргызстана не могут вернуться на Родину.

Сто пятьдесят граждан Кыргызстана не могут вернуться на Родину.

  19.03.2020   by Админ   0 Комментарий

Сто пятьдесят граждан Кыргызстана  остались на границе  Российской Федерации и Казахстана на автомабильно- пропускном пункте «Сагарчин». Сообщил,  представитель кыргызской диаспоры

Соотечественник из Москвы построил спортивную площадку в Узгенском районе

Соотечественник из Москвы построил спортивную площадку в Узгенском районе

  11.11.2019   0 Комментарий
«Замандаш» Ассоциациясы Тюмень облусунда жайгашкан кыргыз диаспорасынын 10-жылдыгына катышты

«Замандаш» Ассоциациясы Тюмень облусунда жайгашкан кыргыз диаспорасынын 10-жылдыгына катышты

  17.10.2019   0 Комментарий
«Дни Кыргызской Республики в Тюменской области», посвященные 10-летию Тюменской региональной общественной организации «Биримдик» кыргызских соотечественников.

«Дни Кыргызской Республики в Тюменской области», посвященные 10-летию Тюменской региональной общественной организации «Биримдик» кыргызских соотечественников.

  15.10.2019   0 Комментарий
Поздравления председателю кыргызской диаспоры «Кыргызстан- Урал»

Поздравления председателю кыргызской диаспоры «Кыргызстан- Урал»

  26.09.2019   0 Комментарий

Аналитика

Взаимное признание пенсионного стажа в странах ЕАЭС

Взаимное признание пенсионного стажа в странах ЕАЭС

  06.09.2019   by Админ   0 Комментарий

О планируемом соглашении, по которому при расчете пенсий в странах ЕАЭС будет учитываться трудовой стаж на территории любой из стран

Чем для Таджикистана обернется вступление в ЕАЭС.

Чем для Таджикистана обернется вступление в ЕАЭС.

  03.09.2019   0 Комментарий
Люди как главный ресурс КР — вопросы трудовой миграции

Люди как главный ресурс КР — вопросы трудовой миграции

  06.08.2019   0 Комментарий
Паритет рубля и сома невыгоден для трудовых мигрантов

Паритет рубля и сома невыгоден для трудовых мигрантов

  05.08.2019   0 Комментарий
Затулин: время диктует необходимость упрощать получение гражданства России

Затулин: время диктует необходимость упрощать получение гражданства России

  24.07.2019   0 Комментарий

Сотрудничество

В Челябинске организовали фестиваль народного творчества «Навруз-2019»

В Челябинске организовали фестиваль народного творчества «Навруз-2019»

  25.03.2019   by manager1   0 Комментарий

В Доме культуры г. Челябинск 24 марта 2019 года состоялся фестиваль народного творчества «Навруз-2019», организованный Администрацией города Челябинск и Ассамблеей

«Замандаш»: Нужно улучшать процесс голосования мигрантов

«Замандаш»: Нужно улучшать процесс голосования мигрантов

  05.02.2019   0 Комментарий
Представители ассоциации «Замандаш» участвовали в мероприятиях в честь Международного дня мигранта

Представители ассоциации «Замандаш» участвовали в мероприятиях в честь Международного дня мигранта

  18.12.2018   0 Комментарий

НПА